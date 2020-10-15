الكرملين يعلق على استقالة الرئيس القرغيزي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقا على استقالة الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، أن أي عمل من شأنه المساعدة في الاستقرار ووضع البلاد على المسار الدستوري هو عمل مهم.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لذلك، نحن نتابع الموقف عن كثب وسنواصل متابعة ما يحدث في قرغيزستان، ونرغب في أن يهدأ الوضع هناك بأسرع ما يمكن، وأن يتطور في الإطار الدستوري فقط دون أي تصرفات هدامة من أي طرف".

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت الاتصالات مع قرغيزستان تجري الآن "اتصالات جارية. سفارتنا ووزارة الخارجية تعملان أيضا".

وحول الوضع في قرغيزستان،’ قال بيسكوف إن روسيا "تراقب الوضع عن كثب"، مشيرا إلى انتظار الإجراء التشريعي والموافقة على استقالة جينبيكوف، التي ستتم غدا.

وبدوره أعلن المكتب الصحفي للبرلمان القرغيزي، اليوم الخميس، أن البرلمان سيبحث مسألة استقالة رئيس البلاد سورونباي جينبيكوف خلال جلسته يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن جينبيكوف استقالته في خطاب وجهه للشعب، اليوم الخميس، قائلا: "أنا لا أتمسك بالسلطة. لا أريد أن يذكرني تاريخ البلاد بأني الرئيس الذي أراق الدماء وأطلق النيران على مواطنيه. لذلك، اتخذت القرار بالاستقالة"، ودعا رئيس الوزراء صادر جباروف وباقي السياسيين إلى سحب أنصارهم من العاصمة بيشكيك.

وكان جينبيكوف وقع، يوم الأربعاء، مرسوما بتعيين صادر جباروف رئيسا للوزراء ووافق أيضا على برنامج والتشكيلة الجديدة للحكومة.