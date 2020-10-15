منظمة الصحة العالمية قلقة من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا

أعرب المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالوا في مكتب منظمة الصحة العالمية بأوروبا، لوكالة "سبوتنيك"، مقيمين الوضع الحالي للفيروس في روسيا: "نتابع زيادة مقلقة في عدد حالات الإصابة (فيروس كورونا) في روسيا. وهذا اتجاه عام في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم. ونرى هذه الزيادة في عدد الحالات عندما يتم تخفيف إجراءات المسافة ويخفف الناس من القلق من فيروس كورونا المستجد".

وأكدت المنظمة أنها لا تستطيع وضع توقعات أو افتراضات حول كيفية تطور الوباء على الصعيد الوطني أو بالتحديد في موسكو. ومع هذا أشاروا إلى أنه لم يفت الأوان بعد على اتباع الإجراءات الموصى بها للحد من انتشار الفيروس. وعلى وجه الخصوص، المسافة الاجتماعية، واستمرار اختبار وعزل الأشخاص المصابين، وتتبع التواصل وإجراءات الحجر الصحي، والحفاظ على نظافة اليدين، واستخدام الكمامات بشكل صحيح عند الضرورة".

وأضافت منظمة الصحة العالمية بأنه: "لا يوجد إجراء في حد ذاته كافٍ، ويجب دعم الجميع، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات مؤقتة أكثر صرامة للحد من التجمعات الجماهيرية لمنع انتشار الفيروس في أماكن معينة حيث تم العثور على بؤر انتشار".

هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيانها الأسبوعي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، ارتفع خلال أسبوع بأكثر من 2.2 مليون، وهي أعلى زيادة في سبعة أيام منذ بداية الوباء.