منظمة الصحة العالمية تفاوض روسيا من أجل الوصول إلى لقاح "كوفيد-19"

أعلن ممثل المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة تتفاوض مع روسيا بشأن انضمامها إلى الصندوق العالمي من أجل الوصول إلى لقاح "كوفيد-19".

وجاء في رسالة الممثل التي أرسلها لوكالة "سبوتنيك": "منظمة الصحة العالمية تتفاوض مع جميع الدول بما في ذلك روسيا لضمان الحصول على اللقاحات عندما تصبح متاحة... المفاوضات جارية مع الدول التي لم توافق رسميا بعد على المشاركة".

وفي وقت سابق، أطلقت منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) مبادرة لإنشاء صندوق لضمان الوصول العادل إلى لقاحات "كوفيد-19" لجميع البلدان ذات مستويات تنمية مختلفة والراغبة في المشاركة فيه.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

ويذكر أن نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية للقاح، التي نشرت في المجلة الطبية المشهورة "ذا لانسيت"، أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100 في المائة بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.