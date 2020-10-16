شويغو يصل إلى كازاخستان لتوقيع اتفاقية حول التعاون العسكري

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، إلى كازاخستان في زيارة رسمية، حيث يعتزم توقيع اتفاقية مع الجانب الكازاخستاني حول التعاون العسكري.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "خلال الزيارة الرسمية، من المقرر عقد اجتماعات مع القيادة العسكرية والسياسية لكازاخستان لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي وآفاق التعاون العسكري التقني، وكذلك بحث مسائل تتعلق بالشراكة الاستراتيجية للفترة الممتدة بين عامي 2019-2021".

وتابع البيان :"من المقرر توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين حول التعاون العسكري، بالإضافة إلى خطة الأنشطة المشتركة للعام المقبل".

وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي نظيره الروسي سيرغي شويغوإلى زيارة الجمهورية الإسلامية.

وجاء في البيان الذي نشر في موقع وزارة الدفاع الإيرانية على الإنترنت أنه "في نهاية الاجتماع دعا أمير خاتمي سيرغي شويغو لزيارة إيران من أجل تعزيز التعاون الثنائي".