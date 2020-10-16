أعلنت شركة "انديتكس" الإسبانية، والتي تمتلك سلاسل متاجر "زارا" و"بيرشكا" و"بول اند بير" وغيرها، إغلاق متاجر العلامة التجارية "ليفتيز" في جميع أنحاء روسيا.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن مدير أحد مراكز التسوق في العاصمة موسكو، أن مالك "إنديتكس" لا ينوي تجديد عقد متاجر "ليفتيز" التي ستنتهي في كانون الثاني / يناير 2021.

ومن جانبها أوضحت مديرة قسم التجزئة في سي بي آر إي، مارينا مالاخاتكو، أن العلامة التجارية واجهت صعوبات في روسيا بسبب الظروف المناخية: "تبين أن إنتاج مجموعات الشتاء في الجزء المنخفض الهامش مكلف".

وأضافت قائلة:"بالإضافة إلى ذلك أنفق الروس أموالهم خلال العام الجاري على السلع الأساسية والصحة والتعليم بسبب الوباء وبالتالي خفضوا نفقاتهم على الملابس والترفيه".

الجدير بالذكر أنه منذ عام 1999، تم بيع الملابس غير المباعة من مجموعات "زارا" في متاجر "ليفتيز". وبعد ذلك تحت هذه العلامة التجارية، بدؤوا في إنتاج خطوط من الملابس والأحذية والإكسسوارات الرخيصة الثمن.