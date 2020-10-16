بوتين يناقش الحوار الروسي الأمريكي حول معاهدة "ستارت-3" مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قضايا الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت) ، فضلا عن موضوع الصراع في ناغورني قره باغ.