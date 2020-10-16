بدء التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V" على المتطوعين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاما

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو لوكالة "سبوتنيك"، عن بدء التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V" ضد فيروس كورونا على المتطوعين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

وقال موراشكو اليوم الجمعة إنه من المهم جدًا تتعديل معايير اللقاح بما يتناسب هذه الفئة من المرضى.

في وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة الروسية الإذن بإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك - V" على متطوعين من هذا العمر.

في سياق متصل، أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، الاثنين الماضي، أن لقاح "سبوتنيك V " الروسي قد يستخدم على نطاق واسع في روسيا في أواخر تشرين الأول / أكتوبر - أوائل تشرين الثاني / نوفمبر.

وفي آب / أغسطس، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.