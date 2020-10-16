موسكو... حملة تطهير بجميع الأماكن العامة في إطار الإجراءات الوقائية من كورونا

تواصل العاصمة الروسية موسكو عمليات تطهير الأماكن العامة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وذلك بسبب تدهور الوضع الصحي والوبائي.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لمحافظ موسكو وحكومتها نشر اليوم الجمعة: "تخضع لعمليات التطهير واجهات مباني المؤسسات الطبية ومحطات الإسعاف الفرعية والمباني السكنية والعامة ومحطات النقل البري ومرافق النقل الأخرى ومحطات معالجة مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومرافق تدوير النفايات.

وتخضع للتطهير أيضاً المناطق في الأماكن المزدحمة - بالقرب من محطات الحافلات ومحطات السكك الحديدية والمطارات ومحطات المترو ومحطات النقل العام.

يذكر أنه، حاليا، يتم تطهير المؤسسات الطبية والمداخل التي يعيش فيها المواطنون الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" باستمرار.

في سياق متصل، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو لوكالة "سبوتنيك"، عن بدء التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك - V" ضد فيروس كورونا على المتطوعين ممن تتجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وقال موراشكو، اليوم الجمعة، إنه من المهم جدًا تعديل معايير اللقاح بما يتناسب هذه الفئة من المرضى.

في وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة الروسية الإذن بإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك - V" على متطوعين من هذا العمر.

في سياق متصل، أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، الاثنين الماضي، أن لقاح "سبوتنيك V " الروسي قد يستخدم على نطاق واسع في روسيا في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر - أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر.