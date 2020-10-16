بعد ازدياد الطلب عليه في الداخل... روسيا توقف تصدير دواء "أريبليفير" لعلاج كورونا

صرح المدير التنفيذي لشركة تطوير الأدوية "بروموميد" الروسية، أندري ملادينتسيف، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم إيقاف بيع دواء "أريبليفير" لعلاج كورونا إلى خارج روسيا بسبب زيادة الطلب عليه داخل البلاد.

وقال ملادينتسيف: "لقد أوقفنا الإمدادات الى الخارج الآن لعدم وجود منتج كاف للسوق المحلي. زودنا دول آسيا الوسطى. كانت هذه إمدادات لمرة واحدة، ولا توجد إمدادات منتظمة".

وتحدث ملادينتسف، عن مضاعفة الإنتاج لأربعة أضعاف، قائلا " لقد قمنا بزيادة الإنتاج أربعة أضعاف تقريبا من سبتمبر إلى أكتوبر. كما وتم عرض الدواء للبيع بالتجزئة".

يذكر بأن سعر الدواء كان قد وصل بحسب تصريحات لملادينتسف في وقت سابق الى 12320 روبلا، (الدولار يعادل 78 روبلا تقريبا) .

وأضاف أنه لا توجد عوامل حتى الآن يمكن أن تؤثر على تكلفة الدواء "هذا السعر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسعر التسليم إلى مؤسسة طبية. لا يمكن أن يكون لدينا سعران مختلفان للميزانية وللبيع بالتجزئة، لذلك هذا هو السعر الذي تشكل بالفعل".