موسكو: لم تتوقف أية محطة للطاقة النووية في روسيا عن العمل بسبب فيروس كورونا

قالت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إنه لم تتوقف أية محطة للطاقة النووية في روسيا الاتحادية عن العمل بسبب فيروس كورونا، ولم يتم تأجيل إطلاق الصواريخ.

وقالت سكفورتسوفا في منتدى "بيوتيخميد" اليوم الجمعة، "لقد تمكنا من التعبئة بسرعة كافية، ونتيجة لذلك، لم توقف محطة واحدة للطاقة النووية عملها ليوم واحد ... لم نسمح بتفشي معدي واحد. لم يتم تأجيل إطلاق صاروخ واحد... عمل كل من بايكونور وفوستوشني يجري في الوقت المحدد".

هذا وانطلقت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-17"، عند الساعة 08:45 صباحا حيث من المتوقع أن تنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال 3 ساعات و5 دقائق فقط للمرة الأولى في التاريخ.

وتقل المركبة التي انطلقت من مطار بايكانور الفضائي محمولة على صاروخ "سويوز 2.1 إيه"، رواد الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، من "روس كوسموس" والأمريكية كاثلين روبينس.

وتستخدم المركبة لأول مرة في التاريخ الخطة فائقة السرعة للوصول إلى المحطة عبر دورتين فحسب حول الكرة الأرضية، في رحلة مدتها 3 ساعات و5 دقائق.

وكان الرقم القياسي السابق للمركبات الفضائية المأهولة هو 6 ساعات تقريبا من خلال الرحلة التي بدأت منذ سبع سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب الأرض.