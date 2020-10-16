موسكو: لم تتوقف أية محطة للطاقة النووية في روسيا عن العمل بسبب فيروس كورونا

وقالت سكفورتسوفا في منتدى "بيوتيخميد" اليوم الجمعة، "لقد تمكنا من التعبئة بسرعة كافية، ونتيجة لذلك، لم توقف محطة واحدة للطاقة النووية عملها ليوم واحد ... لم نسمح بتفشي معدي واحد. لم يتم تأجيل إطلاق صاروخ واحد... عمل كل من بايكونور وفوستوشني يجري في الوقت المحدد".
وتقل المركبة التي انطلقت من مطار بايكانور الفضائي محمولة على صاروخ "سويوز 2.1 إيه"، رواد الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، من "روس كوسموس" والأمريكية كاثلين روبينس.
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«Фаворы», поздравляю с успешным пуском! Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать «Союз МС-17» уже через 2,5 часа! // ‘Favor’ crew, congratulations on the successful launch! The flight seen from space looks even cooler than from the Earth! Getting ready to welcome Soyuz MS-17 in just 2.5 hours! #союзмс16 #soyuzms16 #мкс63 #iss63 #мкс #СоюзМС17 #SoyuzMS17
وتستخدم المركبة لأول مرة في التاريخ الخطة فائقة السرعة للوصول إلى المحطة عبر دورتين فحسب حول الكرة الأرضية، في رحلة مدتها 3 ساعات و5 دقائق.
وكان الرقم القياسي السابق للمركبات الفضائية المأهولة هو 6 ساعات تقريبا من خلال الرحلة التي بدأت منذ سبع سنوات عن طريق أربع دورات حول كوكب الأرض.
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