ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة تلتقي مع وزير الخارجية الروسي

أنهت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو حيث ناقشت الوضع في ليبيا مع المسؤولين الروس.

طرابلس - سبوتنيك. وأجرت الممثلة الخاصة بالإنابة وليامز، لقاء مثمراً مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أطلعت الوزير لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في نهاية هذا الشهر عبر الاتصال المرئي وعبر اللقاءات المباشرة في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في تونس.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة عن شكرها للوزير لافروف على دعم روسيا المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا. واتفق الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من قبل المجتمع الدولي دعماً لمسارات الحوار الليبي-الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.