روسيا تطور دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا

أعلن كبير أخصائيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة، رحيم خيتوف أن روسيا تطور دواء لـCOVID-19، والذي سيوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس وأنه الأن في مرحلة الاختبار قبل السريري.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية عنه قوله: "لا يوجد حاليًا دواء محدد لعدوى فيروس كورونا من شأنه أن يوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس. نحن نطور دواءً يستهدف بدقة الجينات المسؤولة عن التكاثر، لكنه لا يزال في المرحلة قبل السريرية".

في وقت سابق يوم الجمعة، أعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن دواء ديكساميثازون هو العامل العلاجي الوحيد الفعال لـ COVID-19 في المرضى المصابين بفيروس خطير.

تم تسجيل أدوية "أفيفافير" و"أريبليفير" و"إلسير" في روسيا لعلاج كورونا.