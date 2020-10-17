الهند توافق على إجراء التجارب سريرية للقاح "سبوتنيك – V"

حصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية الهندية "د. ريدي" على موافقة لإجراء المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك – V" في الهند.

وجاء في بيان صادر عن صندوق الاستثمار اليوم السبت: "سيتم إجراء تجارب متعددة، والتي ستشمل اختبارات السلامة والمناعة".

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف: "يسعدنا التعاون مع المنظمين في الهند وسنوفر جميع البيانات حول اللقاح الذي تم الحصول عليها خلال تجارب المرحلة الثالثة التي أجريت في روسيا، بالإضافة إلى بيانات من التجارب السريرية في الهند، لتسريع التجارب الناجحة للقاح "سبوتنيك – V".

يذكر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية الهندية "د. ريدي" كانوا قد حصلوا على الموافقة لإجراء التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك – V" في الهند من قبل المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI).

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، في وقت سابق عن توريد 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا إلى الهند.

تعتبر الهند ثاني أكبر دولة حول على مستوى العالم بعدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة فيها 7.97 مليون شخص.