وفاة حفيدة الشاعر الروسي الشهير ألكسندر بوشكين... صورة

توفيت غالينا أوسوفا، حفيدة شاعر روسيا الأكبر ألكسندر بوشكين، اليوم السبت، عن عمر يناهز 82 عامًا في مدينة ميشورينسك، التابعة لمنطقة تامبوف الروسية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، أعرب رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة ولاية ميتشورينسك الزراعية الحكومية ديمتري جالكين عن تعازيه لأهل المتوفاة وقال: "سنودع أوسوفا صباح يوم غد 18 أكتوبر/ تشرين الأول في كاتدرائية بوجوليوبسكي".

وأوسوفا كانت حفيدة حفيدة الشاعر بوشكين من جدتها ناتاليا فورونتسوفا فيليامينوفا.

وألكسندر بوشكين شاعر وكاتب مسرحي وروائي في العصر الرومانسي، يعتبره الكثيرون الشاعر الروسي الأكبر ومؤسس الأدب الروسي الحديث، ولد في 62 أيار/ مايو عام 1799 في موسكو وتعلم اللغة الفرنسية من والديه، حيث كان يقضي الكثير من الوقت في القراءة من مكتبة والده.