روسيا... عدد الإصابات بكورونا تتجاوز الـ 15 ألف خلال يوم واحد

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 15009 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1 مليون 399 ألف 334 إصابة.

وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 15009 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 3996 حالة بدون أعراض، وهو ما يمثل 26.5 بالمئة من المصابين".

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 4610 حالة، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ674 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 460 حالة.

وأضاف البيان، أن 185 شخصا قد توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 24187.

كما لفت البيان إلى أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، خرج 5377 شخصًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء على مدار الفترة بأكملها، غادر المستشفى 1070576 شخصاً في روسيا.