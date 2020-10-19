بوتين: الأمم المتحدة تبقى الهيكل العالمي للحوار والشراكة المتعددة الأطراف

رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشاركين في أمسية الحفل المخصص للذكرى 75 للأمم المتحدة ، مشيرا إلى أن المنظمة لا تزال هيكلا عالميا بلا منازع يوفر فرصة لحوار متعدد الأطراف على قدم المساواة، وفقا لموقع الكرملين على الإنترنت.

ونقل الكرملين كلمة الترحيب للرئيس الروسي: "ننطلق من فرضية أن الأمم المتحدة كانت ولا تزال هيكلًا عالميًا لا جدال فيه، وتوفر فرصة لحوار متساو ومتعدد الأطراف في حل أكثر المشكلات تنوعًا التي تواجه البشرية".

وشدد الرئيس بوتين أن روسيا تدعم هذا الصرح الدولي ونشاطاته، وتدافع باستمرار عن تعزيز دوره في الشؤون العالمية، وتدعو إلى الامتثال بقواعد ومبادئ ميثاق المنظمة الدولية.

وأضاف بوتين، قائلا: إن الأمم المتحدة مدعوة لتعزيز السلام والأمن وتعزيز التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمات في العالم، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان".

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين للمنظمة لانطلاقتها تحت شعار" المستقبل المشترك من خلال القوى المشتركة".