موسكو: التصريحات الأمريكية والبريطانية عن تورط روسيا في هجمات إلكترونية لا أساس لها

صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن التصريحات الأميركية والبريطانية بشأن تورط قراصنة روس في هجمات إلكترونية، من بينها هجمات ضد منظمي أولمبياد طوكيو ليس لها أساس وموجهة لمخاطبة الداخل.

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "لقد مللنا من التعليق على مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها وتفتقر إلى العقلانية".

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى "خلق جو معاد لروسيا" وتستهدف مخاطبة الداخل، بما في ذلك في سياق الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

هذا واتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الاثنين، 6 مواطنين روس بتنفيذ سلسلة هجمات سيبرانية ونشر برمجيات خبيثة بهدف مهاجمة البنية التحتية للدول الأخرى وانتخابات لمصلحة روسيا.

ونفت روسيا مرارًا الاتهامات بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في دول مختلفة، ووصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق". وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه لا يوجد دليل يدعم ذلك.