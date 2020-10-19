الرئيس بوتين يتوجه بالشكر إلى ستيفن سيغال

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس هيئة الثروة السمكية، إيليا شيستاكوف، التوجه بالشكر إلى نجم الأكشن، ستيفن سيغال، نيابة عنه.

ويأتي طلب الرئيس الروسي بسبب مشاركة سيغال في استعادة الثروة السمكية في بحيرة بايكال في شرق سيبيريا بصورة عامة وسمك "أومل" بصورة خاصة.

وطلب بوتين نقل شكره لسيغال في اجتماع عقده مع رئيس الهيئة الذي تحدث لبوتين عن سير العمل على استعادة كمية سمك أومل في بحيرة بايكال والإجراءات الخاصة بحماية البيئة التي تتخذها الحكومة الروسية.

وقال شيستاكوف: "تقلص عدد أسماك أومل في بايكال قد توقف، وهناك ارتفاع بسيط لأعدادها"، مشيرا إلى أن الأعوام من 2023 إلى 2025 يمكنها أن تشهد استئناف الإنتاج الصناعي لهذا السمك النادر المنقرض.

يذكر أن، ستيفن سيغال هو ممثل وبطل أمريكي للفنون القتالية، منحه الرئيس فلاديمير بوتين الجنسية الروسية.