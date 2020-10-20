افتتاح مسجد بتقنيات عالية في جمهورية تتارستان الروسية

تم افتتاح مسجد "تشالي يار"، يوم الجمعة الماضي، في مدينة نابرجنيي شيلني الروسية كان قد بني بتقنيات عالية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، بني المسجد على مساحة 450 مترا مربعا، كما يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 250 مصليا.

وأكدت إدارة المسجد أنه تم تزويده بتقنيات تسمح لذوي الإعاقة بزيارته كما يتضمن العديد من الفصول الدراسية وغرفة اجتماعات منفصلة، مشيرة إلى أنه سيعمل على مدار الساعة.