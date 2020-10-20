ميشوستين: روسيا تعتزم طرح لقاحات جديدة ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع لنادي فالداي الدولي للحوار، أن روسيا تعتزم طرح لقاحات أخرى مطورة في البلاد، بالإضافة إلى اللقاح الروسي الأول ضد فيروس كورونا.

وقال: "نحن فخورون بأن أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا هو لقاح روسي. علاوة على ذلك، نخطط لطرح لقاحات أخرى من هذا القبيل في السوق. وهذا يثبت الإمكانات الهائلة لعلومنا. وفي وقت قصير، تم إنشاء منتج قادر على المنافسة في السوق المحلية والسوق العالمية ولكن الأهم من ذلك أنها تمنح الثقة في قدرتنا على هزيمة المرض وحماية الناس".

وسجلت روسيا أول لقاح لفيروس كورونا في العالم، طوره معهد "غامالي"، في أغسطس/ آب. وهي الآن تستكمل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في روسيا وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.