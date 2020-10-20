بيلينجسلي: دول الناتو تدعم نهج الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت"

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح، مارشال بيلينجسلي، إن حلفاء الولايات المتحدة يدعمون نهج واشنطن بشأن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).

موسكو - سبوتنيك. وكتب بيلينجسلي، على حسابه بموقع "تويتر"، "نواصل مشاوراتنا الوثيقة مع الشركاء بحلف "الناتو" بشأن البرامج النووية لروسيا والصين".



وأضاف أنه "تبادل المعلومات الإضافية بشأن آلاف الصواريخ متوسطة المدى التي ينشرها كلا البلدين".

وتابع، "نقدر دعم الحلفاء لنهجنا".

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، منتصف الشهر الجاري، إن "بلاده ستكون منفتحة على تمديد معاهدة (نيو ستارت) للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد موعد انقضاء أجلها في فبراير/ شباط، بناء على تفاهمات جرى التوصل إليها مؤخرا في محادثات مع روسيا".

وأضاف بومبيو: "سنرحب بالفرصة للتوصل لاتفاق كامل بناء على تفاهمات أنجزناها على مدى الأسبوعين المنصرمين بشأن الاحتمالات المطروحة لتمديد نيو ستارت".

من جانبه أعرب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في وقت سابق، عن استعداد موسكو لتمديد معاهدة "ستارت -3 " مع واشنطن دون شروط مسبقة تملى على روسيا.