بوتين: عمليات استعادة الاقتصاد العالمي على خلفية وباء كورونا ما تزال غير مستقرة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن عملية تعافي الاقتصاد العالمي على خلفية جائحة كورونا لا تزال غير مستقرة، وإن الاقتصاد قد يصطدم بمشكلات حادة.

وقال بوتين أمام مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال: "لاتزال عملية تعافي الاقتصاد العالمي غير مستقرة. بالإضافة إلى ذلك فإنها قد تصطدم بمشكلات حادة جديدة. الوضع الوبائي معقد".

وأضاف قائلا :"حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتزايد في روسيا وفي العديد من البلدان الأخرى، وفي عدد من الدول تم الإعلان عن ما يسمى بالإغلاق، وهو عندما تعلق الشركات والمؤسسات أنشطتها أو تتحول إلى العمل عن بعد".

ولفت بوتين :"من الواضح أنه في مثل هذه الظروف، يتم التركيز بشكل خاص على التدابير التي يتم اتخاذها للتخفيف من العواقب الاقتصادية وغيرها من العواقب الوبائية".

وتابع الرئيس الروسي : "أؤكد أن التركيز دائمًا، لقد سبق أن قلت هذا مرات عديدة، وأريد أن أؤكد مرة أخرى، يجب أن يكون التركيز على حماية حياة وصحة شعبنا. هذه المسألة أساسية للغاية ومنها تنطلق جميع أعمالنا خلال فترة الوباء" .

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا ان عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير ارتفع بمقدار 15700 ليصل الاجمالي إلى 1447335 حالة.