بوتين يكشف شروط تزويد الدول الأجنبية باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن شروط توريد روسيا لقاح ضد فيروس كورونا إلى دول أخرى.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال "روسيا مستعدة لتزويد الشركاء الأجانب بلقاح ضد فيروس كورونا، لكن يجب أن يتم الإنتاج لهم في المنشآت الخاصة بهم".

وأضاف "تتمثل المهمة الرئيسية اليوم في إنشاء مرافق إنتاج لزيادة الإنتاج. ويجب أن تهدف مرافق الإنتاج هذه إلى تطعيم مواطني روسيا في المقام الأول. بالنسبة للعمل من أجل التصدير، فهذه مسألة مهمة، ولكن بالطبع يمكن بيعها، ولكن من الأفضل أن تقرر كيف: لندع شركاءنا يشيدون مرافق الإنتاج هذه في بلدانهم، وسننظم لهم إنتاج لقاحنا هناك، في مرافق الإنتاج الخاصة بهم وفق القدرات".

في غضون ذلك، أعلن مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، أنه يطور لقاحًا مشتركًا يقي من الإصابة بفيروس كورونا ومن الإنفلونزا في وقت واحد.

وقال مدير المركز رينات مكشوتوف لـ "سبوتنيك": "إن مركز الأبحاث "فيكتور" يقوم بتطوير لقاح موحد يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ومن الإنفلونزا".