رئيس "روسكوسموس" يهنئ طاقم مركبة سويوز بالعودة السالمة إلى الأرض... صور

قال المدير العام لشركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن أفراد طاقم "سويوز إم إس 16" بخير. وقد هنأهم على عودتهم إلى الأرض.

وكتب روغوزين على تويتر: "كل شيء على ما يرام على متن المركبة. أهنئ الطاقم على عودته إلى الأرض، وأهنئ أعضاء لجنة الدولة لاختبارات الطيران للمجمعات المأهولة على الانتهاء بنجاح من مهمة مأهولة أخرى".

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС16 из спускаемого аппарата.



Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, @ivan_mks63 и астронавт NASA @Astro_SEAL чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/yEmGzFnheV — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 22, 2020

وهبطت مركبة "سويوز إم إس 16" في كازاخستان الساعة 05:54 بتوقيت موسكو. حيث عاد ثلاثة من أفراد الطاقم إلى الأرض على متن المركبة الفضائية بعد رحلة استكشافية طويلة، بينهم رواد فضاء روسكوسموس أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، بالإضافة إلى رائد فضاء ناسا كريس كاسيدي.

В 05:28 мск корабль #СоюзМС16 разделился на 3 отсека: бытовой, спускаемый аппарат (с экипажем вернется на Землю) и приборно-агрегатный

//#SoyuzMS16 spacecraft sections separation: Orbital Module, Descent Module (with the crew), Instrumentation/Propulsion Module pic.twitter.com/Mf3YPBpiAr — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 22, 2020

في وقت سابق، انطلقت مركبة "سويوز إم إس-17" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوبر/تشرين الأول، حاملة على متنها طاقما جديدا لمحطة الفضاء الدولية يضم الملاحين الفضائيين الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبينز.