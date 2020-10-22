روسيا: الموجة الثانية من كورونا تنذر بأن تكون أقوى من الأولى

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الموجة الثانية من فيروس "كورونا" في العالم قد تكون أقوى من الأولى.

وأضافت: "الموجة الثانية على ما يبدو تنذر بأن تكون أقوى وأكثر خطورة من الأولى. نحن نتحدث عن الوضع العالمي. النمو الهائل في الإصابات منتشر على نطاق واسع".

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفع بمقدار 15971 ليصل الإجمالي إلى 1463306.

وتوزعت الإصابات كالتالي: موسكو 4413، سانت بطرسبرغ 697 ومقاطعة ضواحي موسكو 462".

وأضاف المقر أنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 290 حالة وفاة ... وخلال الفترة بأكملها، تم تسجيل 25242 حالة وفاة في روسيا".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، أن السلطات الروسية لا تعتزم فرض قيود صارمة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه ليس لدى الحكومة الروسية أي خطط لذلك، وأوضح أن معدل الوفيات جراء عدوى فيروس "كوفيد-19" في البلاد ارتفع مقارنة بفصل الربيع، وهذا يعود إلى التسجيل الدقيق لأسباب الوفاة، في حين انخفض معدل الوفيات العامة في روسيا مرتين.