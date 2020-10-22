بوتين: جائحة كورونا غيرت بشكل خطير جميع مجالات الحياة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن جائحة "كورونا" قد غيرت بشكل خطير جميع مجالات الحياة.

وقال بوتين خلال اجتماع لنادي فالداي "بشكل عام... نرى أن جائحة كورونا قد غير الحياة الاجتماعية والتجارية والدولية بشكل خطير، بل إنها (غيرت) الحياة اليومية لكل شخص".

وأضاف أن فيروس كورونا لم ينحسر، وأنه يشكل تهديدا خطيرا والعالم على وشك تغيرات وتحولات سريعة، تحولات في جميع مجالات الحياة.

وأشار إلى أن الجائحة ذكّرت بهشاشة الحياة البشرية، مشيرا إلى أنه من الصعب التخيل، حتى في البلدان الأكثر تقدما وفي القرن الحادي والعشرين، أن يظل الإنسان دون حماية أمام عدوى قد تكون غير مميتة.

وأردف أن المجتمع الدولي يحاول اتخاذ إجراءات مشتركة معينة، في مكافحة فيروس كورونا، لكن لم يتم فعل كل شيء، وهناك فرص تم إضاعتها ويجب أن تكون موضع نقاش دولي صريح.

واستطرد قائلا إن "تنظيم نظام الصحة العامة وإمكانية الوصول إليه لا يقل عن تطور مستوى العلم"، مشيرا إلى أن قيم المساعدة المتبادلة والخدمة والتضحية بالنفس التي توحد العالم، اتضح أنها مهمة للغاية.

يتبع...