بوتين حول القيود المفروضة على سوريا: ما علاقة الأسد بذلك إذا كان الشعب هو من يعاني

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه عن ضرورة رفع القيود خلال جائحة "كورونا"، إلى ضرورة مساعدة الشعب السوري وخاصة بالأموال للاحتياجات الطبية، متسائلا عن علاقة الأسد بذلك إن كان الشعب السوري هو من يعاني.

وقال في اجتماع نادي فالداي: "سيظلون يقولون علنًا، لأسباب سياسية، من الضروري الإبقاء على بعض القيود المفروضة على إيران وفنزويلا و(الرئيس السوري) الأسد".

وأضاف "ما علاقة الأسد بذلك إذا كان الشعب هو من يعاني! ؟ قدموا على الأقل الأدوية والتكنولوجيا أو بعض القروض لشراء المواد الطبية".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تطبيق عقوبات جديدة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".

الحالة الوبائية في سوريا

وبلغ إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد – 19" في سوريا 5224 إصابة بعد تسجيل 44 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن "إجمالي الوفيات بحسب بيان الصحة السورية بلغ 257 حالة بعد وفاة 3 حالات من الاصابات المسجلة في البلاد مع شفاء 33 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 1629".

وذكرت الصحة السورية في بيانها أن "الإصابات الجديدة توزعت بواقع "11 إصابة في في حمص و10 في طرطوس و7 في حلب و5 في دمشق و4 في ريف دمشق ومثلها في حماة و3 في اللاذقية".