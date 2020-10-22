بوتين: موقف روسيا من جنوب القوقاز يدعم التسوية السياسية ويتعارض مع الموقف التركي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موقف روسيا وتركيا من الوضع في جنوب القوقاز لا تتوافق، لكن هذا لا يعني أنه من الضروري إطلاق النيران، ولكن السعي لحل وسط.

وأشار خلال نادي فالداي الدولي إلى أن وجهات نظر موسكو وأنقرة تختلف حول الصراع في قره باغ، وأن الخلافات من هذا النوع تحتاج إلى حل ليس بالسلاح، ولكن على طاولة المفاوضات.

وأكد بوتين أنه "يمكننا القول إن المفاوضات جارية هناك منذ ثلاثين عامًا ، لكن لا جدوى من ذلك. في رأيي، هذا لا يعني أننا بحاجة إلى بدء العمليات العسكرية".

وقال بوتين إنه يثق بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي لا يستسلم للضغوط الخارجية. وكمثال على ذلك، استشهد بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي".

وذكر أن أردوغان يعمل بشكل مستقل في مجالات التعاون الأخرى، مشيرا إلى أنه يمكن العمل معه بكل ثقة.

هذا واندلعت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.