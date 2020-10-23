وزير الصحة الروسي يكشف عن نتائج المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح كورونا

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" يظهر نتائج جيدة في اختبارات ما بعد التسجيل.

وقال موراشكو خلال منتدى "دور الأحزاب السياسية المسؤولة في مكافحة عواقب الجائحة: "يظهر لقاح سبوتنيك V، الذي يخضع حاليًا لاختبارات تدرس فعاليته، نتائج جيدة".

وأشار موراشكو إلى أن زيادة إنتاج اللقاح "اليوم على قدم وساق" و"نتائج زيادة الإنتاج مثيرة للإعجاب".

في سياق متصل، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، عن شروط توريد روسيا لقاح ضد فيروس كورونا إلى دول أخرى.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: "روسيا مستعدة لتزويد الشركاء الأجانب بلقاح ضد فيروس كورونا، لكن يجب أن يتم الإنتاج في المنشآت الخاصة بهم".