الأمن الفيدرالي: اعتقال متطرفين جنوبي روسيا خططوا لإقامة خلافة إسلامية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية فككت خليتين من الإرهابيين الدوليين من منظمة "التكفير والهجرة" (المحظورة في روسيا) في قراتشاي تشيركيسيا وداغستان، كانتا تروجان إلى رفض السلطات العلمانية وإقامة الخلافة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي: "في منطقة مالوكارتاشايف في جمهورية قراتشاي تشيركيسيا وفي مدن محج قلعة وكاسبيسك وأزبرباش في داغستان، تم قمع أنشطة خليتين من الرابطة الدينية الدولية المتطرفة "التكفير والهجرة" يبلغ مجموعها أكثر من 20 شخصا".

وأضاف البيان: "كانوا يدعون المؤمنين إلى رفض القوانين والمؤسسات العلمانية للمجتمع المدني ودعوا أيضا إلى إقامة دولة ثيوقراطية للخلافة الإسلامية في شمال القوقاز".

© Sputnik . Federal Security Service الأمن الفدرالي الروسي يعلن تفكيك خلايا إرهابية واعتقال متطرفين جنوبي روسيا، 23 أكتوبر 2020

وتم مصادرة قنابل يدوية الصنع، وثلاثة مسدسات من طراز "بي إم"، وذخائر من مختلف الأعيرة، وبندقية صيد، وسلاح بارد، فضلا عن الكثير من كتب الأدب المتطرف.

© Sputnik . Federal Security Service الأمن الفدرالي الروسي يعلن تفكيك خلايا إرهابية واعتقال متطرفين جنوبي روسيا، 23 أكتوبر 2020

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن ارتفاع في عدد الجرائم الإرهابية في روسيا خلال الـ9 أشهر من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لأكثر من الثلث، أما جرائم التطرف فلأكثر من 43 في المئة.