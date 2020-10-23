وزير الطاقة الروسي يعلن عن خطط إنتاج النفط للأعوام 2021 - 2023

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن إنتاج النفط في روسيا للأعوام 2021-2023، سيصل إلى 518-560 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على انتعاش الطلب.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك ، في اجتماع بمجلس الدوما: "في مجمع النفط والغاز من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط هذا العام بنحو 10 في المئة إلى مستوى 507 مليون طن، في حين أن الخطة تتراوح مبدئياً ما بين 558-560 مليون طن. وفي 2021-2023، حسب وضع استعادة معدلات الطلب، من المقرر الإنتاج ما بين 518 إلى 560 مليون طن، أي عند انتعاش الطلب خلال هذه الفترة إلى المستويات التي كانت قبل الوباء".

وتابع: "فيما يتعلق بالصادرات في عام 2020، فبحسب تقديراتنا، ستبلغ 225 مليون طن من النفط، وهو ما يقل عن 16.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما نخطط للوصول إلى مستوى ما قبل الوباء وهو 231-266 مليون طن خلال 2021-2023".

وقد انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بيد أنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بعد أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه مستعد لتمديد تخفيضات قياسية للإمدادات في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد-19 في معظم بلدان العالم.

وقال بوتين، أمس الخميس، إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.