روسيا: واشنطن تعيق "التيار الشمالي 2" بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن الولايات المتحدة ستعمل على عرقلة مشروع خط أنابيب الغاز" التيار الشمالي 2 " بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بانكين خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة: "على الأرجح إن التخطيط الأمريكي محسوب خطوة بخطوة... وستكون هناك ادعاءات وعوائق جديدة، ولدي شعور بأنه سيكون كذلك في ظل أي إدارة".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "الأمريكيين يتقاسمون بقوة فطيرة الطاقة في أوروبا، مستشهدين بحقيقة أنها ضعيفة أمامنا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن العقوبات الأمريكية على "التيار الشمالي 2" ستطول الشركات التي تقدم خدمات أو مرافق لتحديث أو تركيب معدات على السفن من أجل مد الأنبوب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقاً، أن واشنطن تشكل تحالفا لمنع إنجاز بناء مشروع "التيار الشمالي 2"، وتأمل ألا يكتمل بناء خط الأنابيب.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.