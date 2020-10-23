روسيا وأمريكا تؤكدان ضرورة حل الأزمة في ليبيا وسوريا وفقا للقانون الدولي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، هاتفياً، اليوم الجمعة، مع سفير الولايات المتحدة في موسكو، جون سوليفان، سبل حل الأزمة في سوريا وليبيا.

جاء في بيان الخارجية الروسية، أنه: "تم خلال المحادثة بحث مسألة إدارة الأزمات في سوريا وليبيا استنادا إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي".

كما أشير إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف، وجرت مراسم التوقيع في قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وكان المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد عقدوا بصيغة "5 + 5" محادثات في جنيف، في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول، تمكنوا خلالها من التوصل إلى عدد من الاتفاقات المهمة، لا سيما بشأن فتح الطرق واستئناف الحركة الجوية المنتظمة بين طرابلس وبنغازي.

كما اتفق الطرفان على الحفاظ على الهدوء الحالي على الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط.

كما اتفق المشاركون في المحادثات الليبية في جنيف بصيغة "5 + 5" على فتح طرق برية تربط جميع المناطق والمدن الليبية.

ووافقت اللجنة العسكرية المشتركة على فتح مسارات جوية في جميع أنحاء ليبيا، خاصة الرحلات الجوية إلى صبهو، العاصمة الإدارية للمنطقة الجنوبية. ووجهت الوفود سلطات الطيران المدني باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لفتح الطرق الجوية في أسرع وقت ممكن.