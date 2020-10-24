ميدفيديف: وباء كورونا كشف مشاكل عدم المساواة في العالم

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت أن وباء فيروس كورونا المستجد كشف عن مشاكل عدم المساواة في العالم.

ونشر موقع "أر تي" باللغة الروسية مقالة كتبها ميدفيديف خلال ذكرى تأسيس منظمة الأمم المتحدة الدولية حيث قال إن حركة "Black Lives Matter" في الدول الغربية جاءت كنتيجة للقمع وعدم المساواة والتي تطالب اليوم نظام عالمي عادل.

وأشار ميدفيديف في مقالته إلى أن الحركة التي تشكلت جراء القمع والتمييز العنصري الحاصل في بعض الدول بالإضافة إلى عامل التباطؤ ​الاقتصاد​ي العالمي الناجم عن وباء ​فيروس كورونا​ المستجد يجبر الدول على إعادة التفكير في القيم والأولويات.

وتابع مدفيديف قائلا: "أظهرت جائحة كورونا بوضوح أن الحريات السياسية وحدها لا يمكنها أن تنقذ حياة الناس، بل الأمر يتطلب نظاما فعالا وبأسعار معقولة للرعاية الطبية والحماية الاجتماعية وبرامج للأمن الصحي على مستوى البلاد، وتنسيق الجهود بشكل كبير على جميع مستويات ​السلطة​ العامة".

وشدد مدفيديف على أن الدول القوية، التي قامت بتعبئة الاقتصاد والمؤسسات بسرعة لمواجهة الوباء، هي التي نجحت في التعامل مع الجائحة وأنقذت حياة الملايين.