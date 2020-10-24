ميدفيديف يندد بمحاولات الإطاحة بالسلطات تحت ستار "الديمقراطية"

أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن زرع الانقسام في المجتمع ودعم المعارضة للإطاحة بالحكومات الحالية بإشارة رسمية إلى "القيم الديمقراطية" هو سيناريو نموذجي للتدخل غير القانوني في شؤون الدول الأخرى، وهذا يتكرر باستمرار.

وكتب ميدفيديف في مقال مخصص للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة ونشر على موقع قناة "آر تي": "السيناريو النموذجي للتدخل غير القانوني في الشؤون الداخلية للدول يستمر في التكرار: زرع الانقسام في المجتمع، ودعم وتسليح المعارضة للإطاحة بالحكومة الحالية مع إشارة رسمية إلى القيم الديمقراطية".

وذكر كيف قام تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك عدد من دول الناتو، بغزو العراق في عام 2003. وقال ميدفيديف "بحجة محاربة الإرهاب الدولي والبحث عن أسلحة دمار شامل أطيح بالرئيس الشرعي للبلاد صدام حسين وأعدم وتم تدمير "دولة استبدادية" وقيام دولة "ديمقراطية حقيقية" والجميع يعرف ما حدث".

وكمثال آخر، أشار إلى أنه منذ عام 2012 ، "قدمت الولايات المتحدة، بالتعاون مع دول الناتو، دعمًا عسكريًا سريًا للمعارضة في سوريا. هذا أدى فقط إلى إراقة دماء كثيرة وأزمة داخلية في هذا البلد".