أعلنت خدمة الطوارئ في القوات البحرية الروسية، اليوم السبت، عن انفجار ناقلة نفط روسية في بحر آزوف، بعد حريق نشب في مخزن النفط.

وجاء في البيان: "بعد اندلاع حريق في ناقلة نفط روسية في بحر آزوف، وقع انفجاران في حجرة المنتجات النفطية، وتم إنقاذ 6 من أفراد طاقم العمل".

وأكد البيان وجود 13 فردا من طاقم السفينة على متنها، وتم إتقاذ 6 منهم حتى الآن.

يتبع..