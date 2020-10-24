لافروف يبحث مع وزير خارجية قطر الأوضاع في ليبيا وسوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عبر الهاتف، اليوم السبت، الوضع في ليبيا وسوريا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في ليبيا وسوريا. وتم التأكيد على الدعم المتبادل للحفاظ على حوار منتظم بين موسكو والدوحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لهذه النزاعات الإقليمية وغيرها".

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الخطوات الهادفة لضمان مزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الثنائية الروسية القطرية على أساس الاتفاقات ذات الصلة التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.

ويستمر الصراع المسلح في سوريا منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش المحظور في روسيا) في سوريا والعراق. في الوقت الحالي، ينصب التركيز الأساسي على التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وفي ليبيا، تتواصل المواجهة بين حكومة الوفاق الوطني فايز السراج التي تسيطر على طرابلس وأراضي غرب البلاد، وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق. وتدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق الوطني، وتدعم مصر والإمارات الجيش الوطني الليبي. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن هدف الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد.