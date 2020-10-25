خبير : تجنبوا هذه الأخطاء أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

أشار الطبيب الروسي، فلاديمير زايتسيف، إلى الأخطاء الرئيسية في ارتداء الأقنعة الطبية والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الطبيب قوله إن بعض الأشخاص يقومون، أثناء ارتداء قناع الوجه، بسحبه إلى الذقن لتناول الطعام أو الشراب أو التحدث، مشيرا إلى احتمال تلوث القناع من الداخل، وبالتالي سيصبح الشخص أكثرعرضة للبكتيريا والفيروسات.

كما أكد الطبيب على أهمية ارتداء القناع الواحد لعدة ساعات فقط كحد أقصى، وقال :

"بعض الأشخاص يرتدون نفس القناع لأسابيع.. والبعض الآخر يرتدون القناع لتجنب تغريمهم عند استخدام وسائل النقل العام والتسوق".

وأشار زايتسيف أيضا إلى ضرورة تجنب لمس الوجه أو الأنف أو العينين بعد لمس الدرابزين في وسائل النقل العام، أو الضغط على الزر الموجود في جهاز الاتصال الداخلي أو المصعد أو جهاز الصراف الآلي.

واختتم الطبيب بقوله إن الخطأ الأهم والعامل الأكبر المسبب للإصابة بفيروس كورونا هو الاستخدام النادر لمطهرات الأيدي في المتاجر ومراكز التسوق والأماكن العامة الأخرى، وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.