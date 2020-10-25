وكتب رونالدو عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" :"مبروك يا أخي.. والدك فخور بك".

© Photo / instagram.com/cristiano والدك فخور بك.. رونالدو يهنئ حبيب باحتفاظه بلقبه العالمي

واشتعلت شوارع عاصمة جمهورية داغستان الروسية، محج قلعة، بالاحتفالات، فعند انتهاء النزال الذي جرى في "جزيرة القتال" في أبو ظبي ضمن دورة "يو إف سي 254"، بدأ سكان داغستان في الخروج بأعداد كبيرة إلى شوارع مدنهم، ورقصوا الرقصات القوقازية الشعبية، وغنوا وأطلقوا الألعاب النارية، فيما ارتدى الكثير منهم القبعات البيضاء الشعبية.

وانتشرت هتافات المشجعين "حبيب بطل" في جميع أنحاء محج قلعة وكاسبيسك ومدن أخرى في الجمهورية.

View this post on Instagram Дагестан празднует победу Хабиба! (📹 @recept_madina_05) A post shared by UFC Russia (@ufcrussia) on Oct 24, 2020 at 3:33pm PDT

وفاز حبيب على جاستن جاجي ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز/ يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.