الكرملين يعلق على فوز نور محمدوف والاحتفاظ بلقبه العالمي

علق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، على فوز المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف على الأمريكي جاستن غايتجي.

وقال بيسكوف اليوم الأحد :"نحن سعداء بانتصاره! نبارك له بالفوز! فيما يتعلق باعتزاله هذا اختياره".

ودافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف أمس السبت، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.