نورمحمدوف يشكر والده المتوفي بعد فوزه باللقب العالمي

نشر المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، في حسابه على الانستغرام صورة تجمعه مع والده المتوفي المناف نورمحمدوف، يشكره فيه على فوزه أمس السبت، على الأمريكي جاستن غايتجي.

وكتب حبيب في المنشور :"عندما يكون الله معك، لا أحد يستطيع أن يكسرك..لا أحد..شكرا لك يا أبي على كل شيء علمتني إياه، جزاك الله أعلى درجات الجنة".

ودافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف أمس، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز / يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.