بوتين: حصلنا على معلومات من أمريكا منعت وقوع أعمال إرهابية في روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المعلومات التي تم الحصول عليها من الولايات المتحدة ساعدت أكثر من مرة في منع وقوع أعمال إرهابية في روسيا.

وأضاف بوتين على قناة روسيا 1، "الكرملين راض عموما عن مستوى التعاون مع البيت الأبيض في مواجهة الإرهاب".

وتابع بوتين "نحن نتعاون مع الولايات المتحدة، على الرغم من تناقضاتنا العديدة في العديد من المجالات، ومع ذلك، يستمر التعاون على مستوى الخدمات الخاصة".

وتابع الزعيم الروسي، "حسنا، تعاوننا في حل النزاعات في سوريا وعلى المستوى العملياتي في قيادة وحداتنا العسكرية هو عمال جيدون جدًا. وقد تم إجراء اتصالات. ومن بين أمور أخرى ، يزودنا الأمريكيون بمعلومات حول مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن الأمريكيين نقلوا أكثر من مرة معلومات إلى روسيا ساعدت في منع الهجمات الإرهابية.

كما تحدث بوتين عن الاتفاق القائم بين الرئيسين الحاليين للاتحاد الروسي والولايات المتحدة بشأن التبادل المتبادل لمثل هذه البيانات، قائلا:

تتبادر إلى ذهني الآن قضية عندما لجأ الجانب الأمريكي إلينا للمساعدة في العثور على مواطنهم المعتقل.. بصراحة تم اعتقاله في سوريا بتهمة التجسس. تمكنا من إقناع شركائنا بإطلاق سراحه. جلبنا المواطن الأمريكي إلى موسكو وسلمناه لمسؤولين أمريكيين".

منوها مرة أخرى إلى أن هذا التعاون ثنائي في طبيعته.

وأضاف بوتين "وعلى العموم كان يمكن بالطبع أن يكون أفضل لكننا بشكل عام راضين عنه".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أعلن في 20 فبراير/شباط، أن روسيا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورغ وسترد على ذلك بالمثل.

وأعلنت الداخلية الروسية، قبل أيام، ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية في روسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لأكثر من الثلث، أما جرائم التطرف لأكثر من 43%.

وجاء في تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية: "في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر 2020، سُجّلت 1851 جريمة إرهابية (+ 33.9%) و651 جريمة متطرّفة (+ 43.4%)".

وسجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1382 جريمة إرهابية و 454 جريمة متطرفة.