بوتين: بقاء الأمريكيين في أفغانستان لا يتعارض مع المصالح القومية لروسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن وجود الأمريكيين في أفغانستان يعزز الاستقرار في البلاد ولا يتعارض مع المصالح الوطنية الروسية.

موسكو – سبوتنيك. ووصف بوتين تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن بأن روسيا "تدفع أموالا لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان" بأنها لا أساس لها من الصحة.

وأكد بوتين أن روسيا دعمت في البداية وجود القوات الأمريكية في أفغانستان وصوتت في وقت من الأوقات لصالح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي أن: "ما زلت أعتقد أن وجود الأمريكيين في أفغانستان لا يتعارض مع مصالحنا الوطنية". وأشار إلى أن روسيا لا تحتاج إلى محاربة وجود الأمريكيين في أفغانستان، لأنه يساهم في استقرار هذا البلد. مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، هناك العديد من المخاطر، روسيا "سوف تضطر إلى صرف أموال إضافية" للحفاظ على الاستقرار هناك.

وتعليقًا على تصريحات مرشحي الرئاسة الأمريكية خلال المناظرات النهائية، وعلى وجه الخصوص تأكيد بايدن أن روسيا "تدفع أموالًا لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان"، أشار بوتين إلى أنه كان من الغريب أن يسمع مثل هذه الكلمات. وشدد على أن مثل هذه التصريحات "تبدو غريبة على الأقل ولا أساس لها على الإطلاق".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه ولأول مرة "تسربت" هذه المعلومات في الصحافة الأمريكية في الصيف، واتصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بنظيره الروسي سيرجي شويغو. وبعد ذلك أعلن مسئولون على أعلى المستويات العسكرية، أنه ليس لديهم تأكيد لمعلومات من هذا النوع. والغريب للغاية أن بعض الصحف في الولايات المتحدة قد تجاهلت تصريحات مسؤوليها.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين مجهولين، مقالاً يزعم أن الاستخبارات العسكرية الروسية قدمت مكافآت للمقاتلين المرتبطين بحركة طالبان على الهجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أُبلغ بذلك لم يتم تقديم أي دليل.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في تعليقه على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن "مؤامرة" روسيا مع طالبان، إن هذه التصريحات كذبة. عندما سئل الصحفيون عما إذا كان ترامب قد ناقش هذا الموضوع بطريقة ما مع بوتين خلال هذا العام، أجاب بيسكوف بالنفي.