الدفاع الروسية تعلن إطلاق صاروخ "سويوز-2" المزود بالقمر الصناعي "غلوناس-ك"

وجاء في بيان الوزارة: "يوم الأحد، 25 تشرين الأول / أكتوبر، في الساعة 22 و 8 دقائق، من منصة الإطلاق 4 من محطة الفضاء التجريبية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع في روسيا (بليسيتسك) في منطقة أرخانجيلسك، أطلق الطاقم القتالي التابع لقوات الفضاء بنجاح صاروخ من الدرجة المتوسطة "سويوز-2""،
"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецкаhttps://t.co/8FCNWxoJUn pic.twitter.com/yzGDImyXaj— РИА Новости (@rianru) October 25, 2020
وقالت الوزارة إن الصارخ انطلق "مع مركبة الفضاء الملاحية "غلوناس-كي""، هذا هو الإطلاق الخامس لـ "سويوز-2" من بليسيتسك في عام 2020 ، وقد تم الإطلاق السابق في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
في وقت سابق، انطلقت مركبة "سويوز إم إس-17" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في 14 أكتوبر/تشرين الأول، حاملة على متنها طاقما جديدا لمحطة الفضاء الدولية يضم الملاحين الفضائيين الروسيين سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف والأمريكية كاتلين روبينز.
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