ثلاثة رجال روس يحركون سفينة ضخمة

قال حاكم منطقة مورمانسك أندريه تشيبيس في اجتماع عملياتي، اليوم الاثنين، إن ثلاثة رجال أقوياء من مورمانسك وكالينينغراد وأومسك تمكنوا من تحريك أكبر سفينة شراعية في العالم (سيدوف) عند الرصيف بمقدار 3.25 متر.

في البداية حاول ثلاثة من أصحاب الوزن الثقيل، أحدهم من مواليد مورمانسك، تحريك السفينة في اليوم الذي وصلوا فيه إلى مورمانسك قبل أسبوع في حضور المتفرجين والصحفيين. لكن هذه المحاولة لم تنجح، إلا أن الرياضيين وعدوا بأنهم لن يتخلوا عن فكرتهم.

وقال تشيبيس، اليوم الاثنين: "تمكن ثلاثة رجال أقوياء من تحريك هيكل السفينة سيدوف الذي يزن 7 آلاف طن وهو مثل 40 طائرة بوينغ من مكانه بمقدار 3 أمتار و25 سنتيمترا".

وفقًا للحكومة الإقليمية، تم بهذه الطريقة تسجيل رقم قياسي عالمي لقطر النقل المائي، تم تسجيل الرقم القياسي من قبل رئيس اتحاد الطاقة الحادة في روسيا فاسيلي جريشينكو.

سيدوف هي أكبر سفينة تدريب شراعية في العالم. تم بناؤها في حوض بناء السفن (كروب) في كيل (ألمانيا) في عام 1921. ويبلغ طولها 117.5 متر، وقدرة الإزاحة 7.32 ألف طن، ويتألف الطاقم من 230 شخصًا، مساحة الشراع أكثر من 4.1 ألف متر مربع.