بوتين يعلن استعداد روسيا لعدم نشر صواريخ "9إم729" في القسم الأوروبي من البلاد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لعدم نشر صواريخ "9إم729" في القسم الأوروبي من البلاد كبادرة نوايا حسنة.

موسكو - سبوتنيك. ونقل المكتب الإعلامي للكرملين عن بوتين، قوله في بيان، اليوم الاثنين: "تظل روسيا ملتزمة بموقفها تجاه مطابقة صواريخ "9إم729" لمتطلبات معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ومع ذلك، فإن روسيا مستعدة كبادرة نوايا حسنة لعدم نشر صواريخ "9إم729" في القسم الأوروبي من البلاد، لكن بشرط أن يقابل هذه الخطوة خطوات مماثلة من دول حلف الناتو بعدم نشر أسلحة محظورة وفقا لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا".

وأضاف المكتب الإعلامي للكرملين: "من أجل تسهيل البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، نحن على استعداد لخطوات تقليل العواقب السلبية لتقويض معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى على أساس مبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة ومراعاة مصالح الأطراف".

وكانت واشنطن قد أعلنت، أوائل العام الجاري، انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير/ شباط الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

وبعد انتهاء المعاهدة، في أغسطس/آب الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراحا يدعو لتجميد نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى من العالم.