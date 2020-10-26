لقاح "سبوتنيك V" لا يسبب أعراضا جانبية لدى 85 % من الأشخاص

أعلن رئيس مركز غامالي، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الاثنين، أن تطعيم 85 في المئة من الأشخاص الذين يتلقون لقاح " سبوتنيك V " لا تظهر لديهم أي أعراض جانبية.

موسكو– سبوتنيك. وقال غينتسبورغ، على هواء قناة "روسيا 24": "الأعراض الجانبية تظهر لدى نحو 15 في المئة من الذين يتلقون اللقاح، أي أن 85 في المئة من الذين يتلقون هذا اللقاح لا تظهر لديهم أعراض جانبية أو أي إزعاج".

وذكر الخبير أن من بين الأعراض الجانبية المحتملة للقاح ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة، وآلام بالرأس، ووجع العضلات واحمرار في موقع الحقن.

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.