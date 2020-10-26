برلماني: أمن روسيا لن يتضرر بغياب صواريخ "9إم729" في جزئها الأوروبي

صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي فيكتور بونداريف، أن عدم وجود صواريخ 9إم 729 في الجزء الأوروبي من روسيا لن يؤثر على أمن البلاد وحدودها.

موسكو - سبوتنيك. وقال بونداريف، لوكالة "سبوتنيك": "قدرتنا الدفاعية يتم توفيرها من خلال نظام دفاع جوي قوي ونظام دفاع صاروخي، وهو ما لا يمكن حتى لأحدث تعديلات الصواريخ الأمريكية الهجومية التغلب عليه. لذلك، فإن التخلي عن صاروخ "9إم729" في الجزء الأوروبي لن يؤثر على أمن روسيا وحدودنا".

وأشار إلى أن روسيا لن تتنازل عن أي شيء يتعلق بمصالحها الوطنية واعتباراتها الأمنية.

وتابع بوندارييف: "بشرط أن يتخذ الأمريكيون خطوات متبادلة، ويكون تنفيذ الاتفاقية ممكنا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، إن موسكو مستعدة، بمحض إرادتها، للامتناع عن نشر صواريخ من طراز "9إم729" في الجزء الأوروبي من روسيا ، لكن شرط أن يكون هناك خطوات متبادلة من قبل حلف "الناتو"."