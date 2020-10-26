5 إصابات بالجمرة الخبيثة في جمهورية داغستان الروسية

ذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة في جمهورية داغستان الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالجمرة الخبيثة في قرية كاكاماخي الداغستانية.

واستطاع الأطباء تحديد أماكن إصابة 4 حالات في القرية الداغستانية من خلال جولة قاموا بها في نهاية الأسبوع الماضي. فيما لم يتم تحديد مكان إصابة الشخص الخامس إلى هذه اللحظة.

ونقل جميع المصابين إلى أحد الأقسام الخاصة في مستشفى مقاطعة جوربوكينسكي في منطقة كارابوداخكنت، والتي أعيد تصميم أقسامها من أجل استقبال "الأمراض المعدية".

وقالت الوزارة في بيانها، إنه "تم تقييم حالة المرضى على أنها متوسطة، وجميعها لها مظاهر جلدية للمرض فقط".

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابة حدثت في أحد مسالخ المدينة أو أثناء عمليات تقطيع اللحوم.

وقام الفريق الطبي والعاملون الصحيون بتتبع المخالطين وأنشأوا دائرة للأشخاص المخالطين من 14 شخصا يعمل الفريق على مراقبتهم وعزلهم لمدة ثمانية أيام.

وتم تسجيل آخر حالة إصابة بالجمرة الخبيثة في داغستان في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ثم تم الكشف عن أربع حالات إصابة في قرية نوفوكولي بمقاطعة نوفولاكسكي.