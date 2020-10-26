روسيا ومصر تناقشان استخدام لقاح "سبوتنيك V" في مصر

قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، عقب زيارة نائب الوزير فاسيلي أوسماكوف لمصر، إن روسيا ومصر بحثتا استخدام لقاح فيروس كورونا "سبوتنيكV" الروسي.

وجاء في نص البيان: "خلال المفاوضات مع الشركاء المصريين، تمت مناقشة وتيرة تطوير التعاون التجاري الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجمهورية مصر العربية، والمشاريع المشتركة الحالية، وتبسيط وصول الشركات الروسية إلى السوق المصري، واستخدام لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" الروسي في مصر".